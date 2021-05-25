愛立信示警 恐失去中國5G市場

瑞典通訊設備大廠愛立信 (Ericsson) 於 24 日表示，公司評估認為可能在中國市場失去與 5G 行動通訊的相關商機，理由在於瑞典當局決定排除中國華為後，中國可能出手報復。愛立信也提到，瑞典的產業和經濟也有遭受不良影響的風險。

愛立信在公司債發行的公開說明書中更新主要風險內容，其中提到「瑞典於 2020 年 10 月在 5G 標案將華為等中國企業排除在外，因此認為包含愛立信在內的瑞典產業界可能遭到中國當局鎖定和採取行動的風險。在中國的競標結果及目前的市占率有可能明顯下滑。」並且指出，「瑞典與中國的關係可能變得薄弱，還可能影響到兩國間的貿易。」

愛立信意識到美中兩國的對立，在分析中提到，「從當前地緣政治來看，很可能導致產業分裂、以及全球性的價值鏈與行動通訊規格的分斷。」還有部分國家「為了取代愛立信等現有的全球性供應商，向各國的通訊基礎建設企業給予援助，以確保持續性的通訊。」

歐洲主要國家都配合美國腳步，將華為設備排除在外。以英國為例，該國在排除華為設備後，就明確表示不會仰賴一小部分的供應商，而日本 NEC 也被納入候選名單當中。

愛立信、華為、以及芬蘭的諾基亞 (Nokia) 合計掌握全球行動通訊設備市占率約 8 成。華為設備遭排擠後，愛立信、諾基亞也順勢取得更多的 5G 設備訂單，但也很有可能錯失中國這個全球最大市場。