暫時性通膨？美銀不同意：價格上漲壓力恐持續至少好幾個月

美國 4 月、5 月通膨率創高，但 10 年期美債殖利率回落至 1.5% 以下，市場似乎已經相信聯準會所主張的「暫時性」通膨。不過，美國銀行首席經濟學家 Michelle Meyer 並不買帳。

Meyer 發布報告表示，當前一些信號，「正在為未來更持續的通膨奠定基礎」。

報告指出，本周的中小企業調查和職位空缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 數據都顯示，5 月份勞動力短缺問題顯著升級。40% 的受訪企業表示，他們正在漲價，這是 1981 年以來最高。與此同時，職位空缺率上升 0.6%，進一步進入創紀錄的範圍，美國辭職人數也寫下新高。

企業調查數據 (圖表取自 Zero Hedge)

JOLTS 就業數據 (圖表取自 Zero Hedge)

Meyer 在報告中指出，市場忽視一系列通膨跡象，反而以多種藉口，諸如供應中斷只是暫時的、價格上漲僅針對特定行業、薪資上漲僅在較低的工作上等等，進一步相信這都只是暫時性現象。

Meyer 認為，一律將通膨看成「暫時性」，這是不合理的說法，這些「暫時」壓力可能會持續好幾個月。

聯準會一直說服市場，他們有足夠的工具應對通膨。Meyer 指出，的確，聯準會可以盡情升息，以此來冷卻通膨。

Meyer 指出，考慮貨幣和財政當局已經用言語和行動表明，他們希望未來幾年經濟升溫、通膨走高，通膨壓力持續的可能性將愈來愈高。

但她警告，歷史表明，一旦通膨走高，就很難在不引發經濟衰退的情況下加以控制。