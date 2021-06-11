國泰世華銀穩坐刷卡雙冠王 中國信託前4月金額超車玉山銀

據金管會最新統計，國人 4 月信用卡簽帳金額約 2349 億元，雖然單月大減 283 億元，月降幅超過 1 成，但仍創近 5 年同期次高。國泰世華銀行穩居單月與今年以來累計刷卡王的雙冠王寶座，但中國信託累計金額超車玉山銀行，也奪下單月刷卡金額和累計金額雙亞軍的地位。

截至今 (2021) 年 4 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5109 萬張，總有效卡數約 3334 萬張，循環信用餘額約 1030 億元，未到期分期付款餘額約 1391 億元；當月簽帳金額約 2349 億元，較上月份的 2632 億元減少 283 億元，當月轉銷呆帳金額約 3.4 億元，逾期 3 個月以上帳款占應收帳款餘額含催收款比率平均為 0.20%。

4 月刷卡金額之所以比 3 月衰退超過 1 成，金管會銀行局主秘童政彰分析有 3 個主要原因，第一，4 月因清明連假營業天數少；第二是保費刷卡遞延效應，因為 228 連假，使得 2 月的保費扣款延到 3 月扣款，拉高 3 月基期。

不過，童政彰表示，雖然 4 月刷卡金減少，但仍是近 5 年次高。且 4 月疫情尚未捲土重來，5 月中旬全國進入第三級警戒，民眾因應防疫措施減少外出，刺激網購行為激增，再加上刷卡繳稅，5 月信用卡簽帳金額有機會在寫紀錄。

若以個別銀行來看，國泰世華銀行 4 月刷出 358.88 億元，穩居刷卡王，中國信託則以 342.88 億元居次，玉山銀行 336.43 億元緊追在後。

累計前 4 月刷卡金額，國泰世華銀行累計已經突破 1500 億元、達 1573.44 億元，傲視群雄；中國信託則以 1422.40 億元超車玉山銀行的 1417.89 億元。