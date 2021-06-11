期貨小白有福 虛擬交易所可模擬實戰

全台疫情嚴峻，防疫期間宅在家，期交所考量交易人有學習期貨理財需求，因此成立「防疫在家學期貨」專區，今 (11) 日於期交所網站上架，讓交易人待在家即可一網打盡學習期貨及選擇權的相關資源，還有「虛擬交易所」可以模擬期貨交易實戰。

相較於證券，期貨波動較大且商品種類多元，期交所表示，「防疫在家學期貨」專區以「期貨教育」為出發點，集結期交所重要制度懶人包及文宣、近兩年上市的國內外股價指數商品宣導專區、即將在 6 月底上市上線的小型電子期貨、及股票期貨適用動態價格穩定措施宣導專區，另外，也放入期貨產業發展基金委託證基會製作的期貨宣導漫畫、文宣手冊及宣導影片等，讓民眾在家就可以學期貨。

另外，交易人也可藉由動態的影片或動畫來了解期貨知識，像是「期貨影音知識網」，包含眾多課程及 110 年新商品及新制度宣導說明會影片，「期貨及選擇權數位學習網」則是介紹期貨基礎觀念的動畫網站，內容共分九大單元，循序漸進教導期貨知識，並有英文版供交易人了解期貨相關用語。

在看完文宣、影片，瞭解期貨專業知識後，交易人也可在家試試期貨模擬交易，進入期交所的「虛擬交易所」線上平台，親身體驗期貨下單交易。

若是期貨小白，建議可先觀看「期貨及選擇權數位學習網」或「交易人期貨與選擇權交易與實務課程」，其中，數位學習網藉由活潑有趣的動畫講解期貨、選擇權及交易結算制度等基本觀念；交易人課程則是由期貨商專業講師講授期貨及選擇權交易實務。

若想瞭解近期期貨市場相關資訊，可點選「近兩年上市商品或制度宣導專區」及即將在 6 月 28 日上市 (線) 的「新商品及新制度」；想體驗期貨交易的民眾可至「虛擬交易所」線上切磋，民眾在真實交易前可先至該平台獲取交易經驗。