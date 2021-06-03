疫情受災戶信用卡、貸款可申請緩繳 展延期至年底

新冠疫情嚴峻，為因應疫情對個人經濟影響，金管會今 (3) 日表示，考量疫情對部分民眾的經濟活動，及債務償還能力仍有所影響，故金管會於 6 月 1 日邀集銀行公會及相關銀行進行討論，協調銀行延長信用卡及其他個人貸款的債務協處機制，受理期間至 2021 年 12 月底。

銀行局副局長黃光熙表示，疫情從去年初開始肆虐，金管會先後於去年 2 月 18 日、5 月 29 日及 12 月 25 日函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳或展延 3 至 6 個月等措施，原本的受理期限將於 6 月底到期，考量現在疫情升溫，因此這些貸款緩繳的期限將進一步延長至今年底。

黃光熙表示，新通過的債務協處機制，主要針對受疫情影響還款困難的民眾，只要是個人金融產品包括：房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，都可以進行協處。

至於協處措施，信用卡帳單的應付帳款，可以申請緩繳 3 至 6 個月，緩繳期間免收違約金及循環利息。其他個人貸款的本金或利息，也可以申請展延 3 至 6 個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

黃光熙表示，受理申請期限由 6 月底止延長至 110 年 12 月底止，且展延期間個人信用紀錄不受影響。

黃光熙進一步說明，民眾如受疫情影響還款有困難，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延 3 至 6 個月，倘已經申請過展延的民眾，如仍持續受疫情影響者，亦可在上述期限內再向銀行提出申請。

金管會盼疫情期間，銀行能支持客戶渡過疫情衝擊，亦在符合內控原則下，儘量採行線上方式辦理，保護客戶也保護行內工作人員。