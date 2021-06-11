和潤公司債超額認購逾200% 加量發行至30億元

國內汽車金融龍頭和潤企業 (6592-TW) 近日完成 5 年期 30 億元無擔保普通公司債標售案，和潤說明，原訂發行 5 年期 25 億元，因各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡，總投標金額達 51 億元，超額認購率 204%，因此，最終開標加量至發行 30 億元。

和潤指出，近年在各項業務拓展迅速，募資主要用於充實營運資金、增加資金配置彈性，為未來的成長預作準備，在第一季發行 22 億元公司債後，再次啟動第二季籌資計畫，而本次完成標售的無擔保普通公司債計劃於 7 月下旬發行。

此次共 9 家金融機構得標，包括華南銀行、群益金鼎證、凱基證、元大證、永豐金證、台新銀行、兆豐證、富邦證、元富證，並由華南銀行取得主辦承銷商資格。

和潤以汽機車、商用貨車分期，以及醫療設備、營建機具、工具機等分期租賃等為主要業務，全台共有 20 個營運據點，看好共享經濟趨勢發展迅速並培養潛在消費族群，去年起入股母公司和泰車 (2207-TW) 旗下自駕 iRent 和附駕 yoxi 兩個品牌。

而和潤中國轉投資事業則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務 (應收帳款收買) 為主，共在 25 個沿海及內陸一線城市設有營業據點。