晶心科傳捷報 RISC-V處理器獲韓國SK Telecom採用

晶心科 (6533-TW) 今 (2) 日宣佈，64 位元 AndesCore AX25 RISC-V 處理器，獲韓國領導資訊通信科技公司 SK Telecom 採用，將用於開發人工智慧產品。

SK Telecom AI 加速器專案負責人 Chung Moo-kyoung 表示，晶心科 64 位元 AX25 RISC-V 處理器具備高效能和豐富配置，是開發高階控制器的最佳解決方案，非常適合高性能 AI 晶片的多元神經網絡應用，將持續利用它來致力實現先進 AI 技術和解決方案，以創造新的用戶體驗。

晶心科總經理林志明指出，隨著智慧裝置市場不斷成長，所需的 SoC 運算功能也跟著提高，為滿足客戶日益增加的需求，所有晶心 V5 系列處理器都符合 RISC-V 標準，並擁有 RISC-V 豐富生態圈的優勢，也提供多種適合嵌入式應用的可配置功能以及易於使用的軟體開發環境。

晶心科為 RISC-V CPU 核心之領導供應商，客戶嵌入 AndesCore 的 SoC 晶片累積出貨量已超過 60 億顆，涵蓋各類廣泛應用。

晶心科 AX25 內建的 RISC-V P 擴展指令，能以單一指令集同時處理多筆資料，應用在各種 AI 運算特別有效率，也提供動態分支預測、指令及資料快取及低延遲存取本地記憶體等功能，適合處理沉重的控制相關作業。

另外，AX25 也支援 ECC 資料糾錯保護，與硬體相輔相成，包括功能豐富且易於使用的 AndeSight 整合軟體開發環境，Andes Custom Extension(ACE) 的強大框架支援客製化指令設計，可編程性高，能針對特定領域來進行加速，同時縮短開發時間。