〈能源盤後〉市場消化供應數據 拋開伊朗制裁消息 WTI原油重返70美元上方

週四 (10 日) 交易，隨著市場消化國內原油供需最新數據後，原油期貨價格收高，WTI 原油價格重返 70 美元上方。

EIA 週三數據顯示，美國上週汽油庫存增加，且隱含需求下降，對當日 WTI 原油價格構成壓力。

然而，在經過早盤因應與伊朗制裁有關的消息，短暫下滑到盤中低點之後，週四原油價格大致走高。《華爾街日報》報導稱，美政府解除了對十幾名伊朗前官員和能源公司的制裁。

然而，為了重振 2015 年的核子協議，世界強權國家與伊朗之間的談判仍在進行中。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 33 美分或近 0.5%，收每桶 70.29 美元，盤中低點在 68.68 美元。

根據道瓊市場數據，黃金最近月期貨價格創下 2 年多來新高點，登上 2018 年 10 月以來未見的高水準。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 30 美分或 0.4%，收每桶 72.52 美元，續坐 2019 年 5 月以來最高點。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 日報指出，「在目前的需求軌跡下，市場似乎確信，Brent 和 WTI 原油交易價格都應該要在 70 美元上方，而守住這樣的水準顯示出，對抗上週汽油庫存的低迷時，市場耐心佔了上風。」

EIA 週三公布，上週 (6/4 止) 原油庫存下降 520 萬桶，但汽油庫存增加 700 萬桶，蒸餾油庫存增加 440 萬桶，增加程度大於預期。與此同時，作為需求指標的車用汽油供應量下降 66.6 萬桶，達每日 848 萬桶。

美國汽油庫存增加提醒了市場，「返回正常、疫情前石油消耗水準的這一路上並非一條直線。」Dickson 說。

OPEC 週四公布月報，維持今年石油需求成長的預期不變，需求預期增加 600 萬桶 / 日，石油總需求量為每天 9658 萬桶。

然而，價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，由於上個月發生 Colonial 遭駭客入侵而關閉輸油管道的事情，隱含需求數據有所偏差。

「大眾早就把油箱都加滿了，但大批歐洲進口量湧入，供應量四處流動，流向通常不會到的地方。」因應管道暫時關閉，美政府簽發《瓊斯法案》豁免令以緩解美國東海岸的燃油短缺問題。

7 月交割的汽油期貨價格上升 0.4%，收每加侖近 2.21 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上升近 0.7%，收近每加侖 2.14 美元。

與此同時，另一位分析師將汽油庫存增加歸因於美國東半部下大雨讓連假週末遊興大減。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 表示，「在邁向夏日駕駛季之際，煉油廠正加速運作，但大雨襲擊美國中西部到東海岸的大部分地區，紐澤西州週六日降雨量超過 3 英吋。」

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 2 美分或 0.6%，收近每百萬 Btu 3.15 美元，續創 2 月以來最高收盤價。

EIA 週四公布，上週 (6/4 止) 天然氣庫存增加 980 億立方英呎，略高於預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 950 億立方英呎，高於 5 年均線 (920 億立方英呎)。