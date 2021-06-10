G20第1季GDP重返疫情前水平 成員國復甦情況仍高度不均

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周四 (10 日) 公布，20 大工業國集團 (G20) 的第 1 季 GDP 已恢復至疫情爆發前水平，但成員國之間的復甦仍存在巨大差距。

OECD 最新數據顯示，G20 經濟體 Q1 GDP 較上季增長 0.8%，並較去年同期增長 3.4%。

從各國表現來看，早在去年 Q4 就恢復至疫情前水平的印度、土耳其和中國，Q1 GDP 分別再成長 2.1%、1.7% 和 0.6%，澳洲、南韓和巴西 GDP 則在 Q1 恢復至疫情前水平，分別成長 1.8%、1.7% 和 1.2%。

(圖：OECD)

剩餘經濟體的表現則較落後，且成員國間的復甦態勢仍存在巨大差距。

繼上季增長 1.1% 後，美國 Q1 GDP 增長 1.6%，其他國家如義大利、印尼、加拿大、南非和墨西哥經濟增長力道均有所放緩，德國、英國、日本和沙烏地阿拉伯經濟甚至再度陷入萎縮，法國經濟情勢雖較改善，仍連續 2 季萎縮。

整體來看，英國和義大利 Q1 GDP 分別較疫情爆發前下滑 8.7% 和 6.4%，德國、法國以及歐盟國家普遍也下滑超過 4%，南韓、澳洲、印度、土耳其和中國則呈現正成長，且高於 G20 經濟體的平均值。