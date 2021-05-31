OECD上調全球經濟成長至5.8% 警告復甦不均衡的風險

經濟合作與發展組織 (OECD) 周一 (31 日) 表示，隨著疫苗的推出使企業能夠恢復營運，以及美國向世界最大經濟體注入數兆美元，全球經濟前景正在改善，因此上調全球經濟成長增速。

這個總部位於巴黎的組織將其 2021 年全球成長預測，從 5.6% 上調至 5.8%，但也警告，各國之間及其內部不斷擴大的差距，意味著部分人的生活水準，將在很長一段時間內不會恢復到疫情前的水準。

根據新的預測，在包括阿根廷和西班牙在內的一些國家，從疫情開始到人均經濟產值恢復，將需要 3 年多時間。相較之下，美國可能只需 18 個月，中國則是不到 1 年。

OECD 首席經濟學家 Laurence Boone 表示，經濟前景變得樂觀，這帶來了一些安慰，但令人有些不安的是其非常不均衡的方式。

Boone 補充說，疫情後無法實現充分成長，或成長不普遍的風險正在上升。

OECD 表示，雖然疫苗接種使先進經濟體逐漸重新開放，但許多新興市場經濟體，卻因疫苗接種部署緩慢和新的 COVID-19 疫情而受到阻礙。

OECD 認為，己開發經濟體的央行應保持寬鬆的金融環境，並容忍通貨膨脹超過目標。

OECD 表示，如果不是所有國家都接種疫苗，那麼新的變種和新的封鎖措施可能會打擊信心，使經濟活動重新陷入破壞性的停停走走模式，並使公司破產。這還可能加劇各國之間和各自內部的不平等，並可能破壞經濟穩定。