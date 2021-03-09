美國刺激法案加持 OECD上調今年全球經濟增長預期至5.6%

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (9 日) 發布最新報告預計，拜登 1.9 兆美元紓困法案可望加速美國經濟復甦，並帶動全球經濟以更快速度回升。

OECD 上調今年全球經濟增長預期至 5.6%，優於先前的 4.2%，並表示全球產出將在 2021 年中旬超過疫情爆發前水平。該組織預計 2022 年全球經濟將增長 4.0%，高於先前預期的 3.7%。

OECD 模型顯示，在拜登紓困法案推出的第一年，美國產值將平均增長 3% 至 4%，該組職將美國經濟增長預期上調至 6.5%，較先前預期高出一倍。

隨著美國經濟快速復甦，OECD 預期其他經濟體將出現溢出效應，尤其是加拿大和墨西哥。

2021 年和 2022 年全球主要國家經濟增長預期 (圖：OECD)

不過，OECD 表示，隨著歐洲各國政府繼續實施防疫限制，該地區經濟將呈緩慢成長。OECD 小幅下調法國和義大利經濟增長前景，並預計義大利、西班牙和英國在內等歐洲主要經濟體無法在 2022 年以前彌補先前的經濟衰退。

展望未來，OECD 認為，儘管更快的疫苗部署可望提高消費支出和信心，但變種病毒也可能損害至今所做的努力，導致更多企業倒閉、失業人數遽增，警告經濟仍存在巨大風險。

OECD 呼籲各國政府必須視經濟狀況來訂立財政政策，且必須更具針對性，並且重申各國政府必須謹慎行事，不要過快收緊政策，既使總體通膨暫時高於目標水平，各國央行也應維持超寬鬆政策。