反彈難持續 小摩：信號顯示比特幣熊市將至

儘管比特幣近期走勢稍微回溫，摩根大通 (JPMorgan) 仍警告多頭不應輕忽，因為有跡象顯示，比特幣熊市可能即將到來。

過去 2 天以來，比特幣漲幅達到 10%，周四 (10 日) 截稿前暫報 37,213.48 美元，24 小時內漲 8.67％。

(圖：CoinDesk)

自今年 4 月初創下 65,000 美元的新高紀錄後，比特幣受到馬斯克言論、中國監管等利空打擊，不斷在 30,000 美元至 40,000 美元區間震盪，在薩爾瓦多昨日宣布納入法定貨幣後，價格則獲得提振。

然而，以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的小摩策略師團隊周四發布報告稱，近幾周比特幣期貨曲線轉為逆價差，可能是指向熊市的負面信號，此外，比特幣在加密貨幣市場的市占率低落，也是一項令人擔憂的趨勢。

小摩針對比特幣現貨與期貨進行 21 日移動均線的價差分析，發現現貨溢價情況並不尋常，反映出機構投資人目前對比特幣的需求較為疲軟。

小摩表示，2018 年多數時間內，比特幣期貨曲線均處於逆價差狀態，而當年比特幣在歷經一段繁榮時期後重挫 74%。

此外，CoinGecko 數據顯示，目前比特幣在整體加密貨幣市場市占率為 42%，遠低於年初的約 70％，部份分析師認為這顯示散戶投資人的興趣正在轉向其他加密貨幣，小摩策略師也稱，比特幣市佔率至少必須超過 50%，才能讓他們更加確信熊市已經結束。