經濟復甦促使通膨走升 金價仍有上漲空間

據報導，Invesco 投資策略主管 Kristina Hooper 表示，在財政刺激政策以及超寬鬆貨幣政策得提振下，經濟復甦強勁，因此目前通膨大幅上升並不奇怪，預估未來 6 到 12 個月內通膨仍將維持高檔，金價仍有上漲的空間。

Hooper 接受採訪時表示：「我們正在看到一場經濟成長的完美風暴，預期通膨將持續上升，供應難以跟上需求。」

不過，Hooper 也表明，經濟復甦帶來的通膨不會一直持續下去，隨著消費支出隨後逐漸恢復正常，通膨也將下滑，明年將看到消費支出正常化。

Hooper 也表示，薪資上揚也是造成通膨上升的一個重要因素。上週，美國勞工部表示，平均時薪繼 4 月份上漲 0.7% 之後，5 月份再度上漲 0.5%。

她表示，薪資上漲的部分原因，是部分家長找不到或負擔不起托兒費用而放棄找工作造成的勞動力短缺。隨著學校重新開學，更多人將重新進入勞動市場，有望舒緩薪資的上漲。

儘管預估通膨不會持續上升，Hooper 認為，仍有投資理由投資黃金，貴金屬仍然是長期投資組合中重要的多元化投資工具。也有觀點認為，通膨仍在的情況下，黃金是一種重要的投資策略。

「我們目前仍然深陷在通膨上升的擔憂之中，這種情況在明天也不會改變，這種情況是促使金價走高的催化劑，金價有望升得更高。」Hooper 說道。