〈紓困4.0啟動〉蘇揆：8月底前1000萬劑疫苗到位 備妥大量施打規劃

行政院長蘇貞昌今 (8) 日赴立法院報告紓困 4.0 特別預算追加並備質詢，蘇揆強調，紓困不容一刻延遲，在未完成法定程序前，先行支付部分補助，整體個人紓困總發放人數將達 730 萬人；此外，預計 8 月底前，會有約 1000 萬劑的新冠疫苗到位，政府已做好大量施打的規劃及準備。

蘇貞昌報告時指出，這波疫情來得又快又急，情勢較去年嚴峻，受衝擊的行業、商家、家庭更多，因此，此次追加預算共編列 2600 億元，全數舉債支應。

蘇貞昌說，紓困經費總計編列 1866 億元，主要用於孩童家庭補貼、弱勢民眾生活補貼及自營業者紓困等。整體個人紓困方案受惠人數可從去年 400 萬人提升至今年的 730 萬人，增加 330 萬人。

此外，紓困 4.0 防治經費也編列 734 億元，將用於疫苗採購、研發等醫療物資，蘇揆表示，目前台灣共取得 211 萬劑進口疫苗，其中第三批 AZ 疫苗 41 萬劑均已配發，15 萬劑莫德納疫苗明天起開始施打，至於日本政府捐贈的 124 萬劑 AZ 疫苗，將於 11 日完成檢驗封緘開始配撥施打。

此外，美國政府日前也由跨黨派議員來台宣布，將捐贈台灣 75 萬劑疫苗。蘇貞昌表示，對於日、美相繼在疫情最艱困的時刻，即時伸出援手，我們深感溫暖並表達最誠摯的感謝，預計到 8 月底前，共計會有約 1000 萬劑的疫苗到位，政府也已做好大量施打的規劃及準備。

蘇貞昌強調，主計總處所公布的今年經濟成長率預測仍達 5.46%，顯示台灣出口暢旺、投資量能強勁，相信在政府因應、國人自律與疫苗陸續施打下，疫情將逐漸獲得有效控制，民間消費也會恢復。

針對部分立委提案全民普發現金 1 萬元紓困，蘇貞昌表示，如果每個人要發 1 萬元，2300 多萬台灣人就需要 2300 多億元，但我們的錢非常有限，要救急、救窮用在刀口上，還要買疫苗，所以，政府窮盡一切，希望救急、救窮，補助企業、減少失業，盼大家一同努力度過難關。

立院朝野黨團昨日協商達成共識，於 6 月 8、9 日邀請行政院長、主計長、財政部長與衛福部、勞動部等部會首長，列席報告追加預算案並備質詢，9、10 日召開委員會審查行政院及各黨團的提案，15 至 18 日院會三讀通過。