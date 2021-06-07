〈紓困4.0啟動〉勞保局網站塞爆 勞動部：自營作業者7/5前登錄成功都有效

本土疫情嚴峻，勞動部推出「自營作業者、無一定雇主勞工」生活補貼，擴大 85 萬名自營作業者適用，今 (7) 日起開放線上申請，但因流量太大，勞保局紓困網站被塞爆，系統已啟動排隊功能，對此，勞動部表示，勞工只要在 7 月 5 日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，若無急迫需求，建議可過幾天再登錄。

行政院啟動紓困 4.0，去年符合資格的自營作業者或無一定雇主勞工，上周五起已陸續收到 1-3 萬元的紓困金，此外，對於新增的 85 萬名自營作業者，政府為防止臨櫃申辦造成群聚，鼓勵民眾線上登錄，勞保局 e 化服務系統今起正式上線，民眾可以開始上傳資料。

不過，系統啟用前一天即吸引大量民眾湧入，希望查詢自己是否符合紓困資格，造成網站大塞車，網頁顯示需等候 1 天、2 小時、1 小時，等待時間不等，引發勞工怨聲載道。

勞動部提醒，網路登錄第一天流量將會最高，系統已設定排隊功能啟動，讓大家知道可以上網登錄時間，請耐心等待。

勞動部呼籲，如果本身沒有急迫需求，建議可過幾天再登錄，讓有需要勞工可先行使用，只要在 7 月 5 日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會因為晚一點傳帳號登錄而影響。

(圖：取自勞動部勞保局)

勞動部針對今年 4 月前投保薪資未超過 2 萬 4000 元勞工，每人補貼 3 萬元；投保薪資超過 2 萬 4000 元 (月投保薪資等級在 2 萬 5200 元以上) 的勞工，每人補貼 1 萬元。不過，勞工須未領取交通部、文化部或其他機關所定性質相同補助。