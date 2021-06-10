盤前財經大事搶先讀2021年06月10日

今日操盤前瞻

歐洲央行利率決策

美國 5 月 CPI

暫停交易：高端

法說會：永豐金、京鼎、精測

除權息：力山、美亞、晶達、晶碩、信義

警鈴狂響！隔夜附買回操作飆逾 5000 億美元 再創新高

週三 (9 日) 聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5030 億美元，連續第三天創下歷史新高，再度體現市場流動性過剩，向即將召開的 6 月 FOMC 利率會議發出重要訊號。閱讀全文...

TIFA 復談近了 WSJ：台美貿易官員最快周四對話

華爾街日報 (WSJ) 周三 (9 日) 引述知情人士說法報導，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 計劃最快周四和台灣經貿談判代表鄧振中對談，重啟川普時代停擺至今超過四年的美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議。閱讀全文...

拜登簽署新行政命令 撤銷川普任內的 TikTok、微信禁令

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (9 日) 宣布撤銷川普任內對 TikTok 和微信祭出的禁令，同時頒布一項新的行政命令，要求對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。閱讀全文...

台積電首季配息 2.75 元 寫按季配息新高 股東會改至 7/26

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (9) 日召開董事會，決議今年第一季配發每股股息 2.75 元，為台積電 2019 年改採按季配息以來新高；並決議將股東常會日期由 6 月 8 日變更為 7 月 26 日。閱讀全文...

高端今日停牌 市場推測將公布新冠疫苗解盲結果

高端 (6547-TW) 公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意，週四 (10) 日暫停交易，市場預期，高端將公布新冠疫苗二期臨床試驗解盲與相關數據；依高端規劃，本月會送件申請緊急使用授權，最快 7 月開始供應。閱讀全文...

封裝需求強 菱生 5 月營收連三個月寫新高 同欣電衝次高

隨著半導體上游需求暢旺，下游封測廠訂單同樣滿載，菱生 (2369-TW)、同欣電 (6271-TW) 昨 (9) 日皆公布 5 月營收，分別達 6.55 億元、11.56 億元，其中，菱生受惠漲價與擴產效益，5 月營收已連三個月改寫新猷，同欣電也衝次高。閱讀全文...

聯發科 Q1 市占率 35% 連三季坐穩全球手機晶片龍頭

研調機構 Counterpoint 指出，聯發科 (2454-TW) 第一季在全球手機晶片市占率高達 35%，不僅持續拉開與競爭對手高通 (QCOM-US) 的距離，也已連三季登上全球手機晶片龍頭。閱讀全文...

鴻海砸 43 億元併購廣西玉柴物流 強化車用及物流布局

鴻海 (2317-TW) 昨 (9) 日公告，斥人民幣 10 億元、約合新台幣 43.4 億元，收購中國廣西玉柴物流 100% 股權，藉此強化在中國車用以及物流相關布局。閱讀全文...