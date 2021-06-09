封裝需求旺 菱生5月營收連三個月寫新高 同欣電衝次高

隨著半導體上游需求暢旺，下游封測廠訂單同樣滿載，菱生 (2369-TW)、同欣電 (6271-TW) 今(9) 日皆公布 5 月營收，分別達 6.55 億元、11.56 億元，其中，菱生受惠漲價與擴產效益，5 月營收已連三個月改寫新猷，同欣電也衝次高。

菱生 5 月營收 6.55 億元，月增 0.5%，年增 49.77%，累計前 5 月營收達 30.17 億元，年增 39.64%；受惠打線封裝持續供不應求，菱生今年以來營收連番創高，5 月、前 5 月雙創新高。

近期由於超豐 (2441-TW) 竹南廠受疫情影響，產能較預期減少，外界認為，打線封裝供給將更加吃緊，也有助漲價潮延續，尤其超豐、菱生客戶重疊率相當高，可望迎來轉單。

同欣電 5 月營收達 11.56 億元，月增 3.96%，年增 68.37%，四大產品線除高頻無線通訊模組外，其餘均呈現雙位數年增幅，影像產品達 5.86 億元，陶瓷電路板 3.02 億元，混和積體電路 2.04 億元，高頻無線通訊模組則約 0.56 億元。

展望第二季，同欣電受惠陶瓷基板價格本季開始調漲，加上其他三大產品線成長，預計本季營收可望較季增個位數百分比，挑戰單季歷史新高。