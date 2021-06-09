揭開全球疫苗採購豪賭真相 台灣可借鏡將產業導入正軌

隨著本土疫情升溫，大家急著跟政府要疫苗，從進口速度到國產進度全部吵成一團，直到美日出手救援，才稍稍化解民怨。《財訊》報導盤點主要國家的疫苗政策，發現各國政府的決策都是一場「豪賭」，台灣雖然面臨最困難的環境，卻也處於最有利的機會，政府需勇敢將政策價值說清楚，將生技產業導入正軌。

《財訊》報導指出，以最極端的以色列為例，該國是目前全球疫苗接種率最高的國家，但它在疫苗還未取得美國緊急授權前，就以高於美國採購價五成搶貨，條件是與疫苗廠分享人民接種後的數據；換言之，以色列成了疫苗廠商最大的人體實驗場。如今，以色列已是全球最早宣布解封的國家。

事後論英雄，以色列賭對了，但衛生部官員接受媒體採訪時坦言，國內當時也有許多反對意見，尤其質疑臨床資料與輝瑞分享，會有資訊安全的疑慮。如果換作台灣政府，有沒有這種膽識承擔高價預購？有沒有足夠的分析能力選擇在輝瑞身上孤注一擲？

再看新加坡，目前疫苗接種率已接近 4 成，居亞洲之冠。去年 4 月，新加坡爆發移工群聚感染後，馬上在經濟發展局之下，成立一個 18 人的疫苗與專家小組，更與多家疫苗公司簽保密協定，深入訪談研究，後來公布簽署採購協議有 3 家，分別為莫德納、輝瑞及中國科興。新加坡能在臨床試驗仍屬早期的階段投入資金，仰仗的是膽大心細。

《財訊》指出，新加坡的策略目前看來也是成功的，背後很重要的一點，就是它們非常深入的科學研究，還有長期累積的國際醫藥界人脈網，方能在疫苗開發早期取得科學實證的即時資訊。此外，新加坡主權基金淡馬錫也幫了大忙，去年 6 月與輝瑞合作的 BioNTech 進行 2.5 億美元私募，領投者正是淡馬錫。

相較於以色列、新加坡很有特色的的疫苗採購策略，美國則採用最直率的撒大錢作法，協助廠商加速開發疫苗與生產準備。當時是川普執政時期，又適逢總統大選，這項廣泛砸錢的計畫吵得一團亂，如今回過頭來看，美國因為疫苗接種率超過五成，陸續恢復正常生活，人民倒沒有再質疑當初的砸錢舉動，取而代之的是更多感激。

時序拉回到去年，台灣走國產與進口雙向採購策略，扶植國產疫苗無可厚非，然而，疫情突然失控，民眾驚覺沒有疫苗可打，再加上政府的幾個爭議舉動，讓台灣生技股的信任度輸掉了。《財訊》報導指出，政府除了盡快讓民眾打得到疫苗，更要往前看，當台灣在吵疫苗之際，國際生醫產業已經朝向包括 mRNA 在內的新技術、遠距醫療、AI 應用等方向發展，我國也應加速部署。