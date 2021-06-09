〈國內疫情升溫〉首批莫德納疫苗開打 新北獲配9800劑

首批莫德納疫苗完成檢驗封緘，陸續配發到各縣市，今 (9) 日起開打，新北市衛生局長陳潤秋表示，中央總計配給新北 9800 劑，先到貨 5700 劑，後續再補 4100 劑，將讓專責病房直接照顧醫護人員、接觸疑似個案第一級風險工作人員優先接種。

新北市為疫情熱區，陳潤秋今天於市政會議上表示，累計確診人數以板橋、中和、三重、新莊、永和較多，發病日高峰集中在 5 月 17 日、24 日、25 日，篩檢陽性率看起來有趨緩跡象，但要持續觀察疫情變化。

陳潤秋表示，新北市此次將獲配 9800 劑莫德納疫苗，5700 劑已送至 17 家專責醫院，接種對象為新冠肺炎專責醫療院所直接照顧確診、疑似個案第一線工作人員 (風險等級 1)，以及非直接照顧確診、疑似個案的第一線工作人員 (風險等級 2)，剩餘的 4100 劑，中央會再陸續補發。

食藥署人員與裕利公司員工昨天在零下 20 度的冷凍倉庫中，將 15 萬劑的莫德納疫苗完成封緘。指揮中心發言人莊人祥表示，第一波釋出 7 萬劑，預計 2、3 天就會全部打完，剩餘疫苗則會保留給第二劑接種，或等待下一批疫苗到貨再釋出。

至於日本捐助的 124 萬劑 AZ 疫苗，指揮官陳時中日前表示，因數量較大，所以有預先設定目標接種族群，首批仍為第一、二、三等級相關直接接觸到病毒的醫護及防疫人員，疫苗預計 6 月 15 日開打。