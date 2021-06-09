輝瑞將針對12歲以下幼童展開新冠疫苗臨床實驗

根據《路透社》報導，美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 於 8 日 (週二) 表示，該公司與德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 所共同研發的新冠疫苗，即將針對 12 歲以下的幼童來展開大規模的臨床實驗。

該臨床實驗將於美國、芬蘭、波蘭以及西班牙等國家實施，參加實驗的幼童人數最多將達到 4500 人。

輝瑞藥廠的公關負責人表示，他們估計在今 (2021) 年 9 月的時候，就可得到 5 至 11 歲幼童的臨床實驗結果，並且打算在當月份就向當局提出緊急使用許可的申請。而接下來，2 至 5 歲的臨床實驗結果也會跟著出爐；估計最快在 10 月或 11 月的時候，就能拿到 6 個月至 2 歲大幼兒的臨床實驗結果。

關於疫苗的施打劑量方面，將在 5 至 11 歲的幼童身上施打 10 微克 (microgram) 的疫苗、在 6 個月至 5 歲大的幼兒身上施打 3 微克的疫苗。

輝瑞疫苗在歐盟、美國、加拿大等國家，已從當局取得了 12 歲以上的緊急使用許可。

依照美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 的說法，美國目前至少接受過一次新冠疫苗施打的 10 多歲民眾、人數約有 700 萬人以上。

然而專家們在目前也正在調查，輝瑞等 mRNA 疫苗、與年輕男性在接受施打之後出現心肌炎個案的數字較為突出的關聯性。