中國煤價漲不停 傳將祭出價格管制

彭博引述知情人士報導，中國目前正努力控制高居不下的能源成本，並考慮在今年夏季用電需求高峰前，對熱燃煤價格設定上限。

知情人士透露，中國目前其中一個想法是限制礦商的煤礦銷售價格，另名知情人士說，位於陝西省主要煤礦產地榆林已在試行價格限制措施。

中國另一個想法是在另一煤礦產區秦皇島上，實行每噸人民幣 900 或 930 元的基準價格限制，藉此影響全國其他煤礦市場。在這種情況下，發電廠便不能以當局規定的價格上限購買煤礦。知情人士表示，目前秦皇島港口已有部分電廠試行此規則。

知情人士表示，目前北京政府對煤價管制尚未定案。中國國家發展和改革委員會（NDRC）並未回應此消息。

上月 19 日秦皇島煤礦價格創下人民幣 962 元的新高，自次之後煤礦價格稍微回落至每噸人民幣 865 元，但仍遠高於每噸人民幣 547 元的歷史平均價格。此前中國為避免成本上漲引發通膨並損害國內經濟，採取更進一步抑制大宗商品價格上漲措施。

由於疫情過後經濟快速復甦、中國國內礦廠發生事故後產量縮減，以及進口管制等因素下，中國煤礦市場價格今年大幅上漲。

據當地媒體報導，中國過去曾採取煤礦價格管制，但以失敗收場。據 Futures Daily 報導，去年 12 月中國國家發展和改革委員會鑒於燃料價格飆升，要求發電廠將煤礦採購價格壓在每噸人民幣 640 元。

中國目前的隱憂是，夏季用電高峰將到來，但煤礦供應仍難以滿足需求，再加上中國共產黨成立 100 周年即將到來，當局不希望在此前再度發生礦難事故導致社會動盪，因此可能脅迫關閉煤礦場，當局想控制煤礦價格恐怕是難上加難。

近年來中國一直試圖將煤礦價格保持在每噸人民幣 500 至 570 元的綠色區域間，若煤礦價格一旦超過人民幣 600 元，便會立刻干預。但中國目前市場已遠遠超乎該價格水平，因此當局可能認為有必要設置一個更穩固的價格上限，即便價格更高。

中國煤礦供應由國有企業主導，這回若立下價格控制的先例，可能令其他依賴進口大宗商品市場與私人企業感到不安，尤其當局正全面關注今年銅礦、鐵礦與玉米等價格創紀錄的商品上漲行情。

(本文不開放合作媒體轉載)