美印太事務官：台灣需強化禦敵能力 中國外交作繭自縛

白宮亞洲政策協調官員康貝爾（Kurt Campbell）表示，美國多名參議員訪台，展現美國承諾，與台灣「站在一起」，美國將繼續提供台灣國防物資，但台灣也須強化自己的禦敵能力。另外，中國的政策在全球受到強烈反對，只能怪中國自己。

康貝爾是印太事務協調官，該職務被譽為「亞洲沙皇」（Asia tsar），而他本人曾多次訪台，是民主黨中相對友台且對中強硬派。

康貝爾在新美國安全中心 (CNAS) 探討印太事務的會議中表示，美國參議員訪台展現美國「和台灣站在一起」，美國將繼續向台灣提供防禦性「用品」，但台灣也應強化自身禦敵能力。

美國國務卿布林肯在會議上也提到，當大家都把重點放在「大型武器系統」上時，美國應該聚焦替台灣加強「不對稱戰力」（asymmetric capabilities），如後備軍事改革。

關於中國，康貝爾說，中國外交政策建制派心知肚明，自家的外交策略已讓全球對北京政府反感，包括在南海建造軍事化人工島並宣示主權，以及對全球外交採取強硬態度。

他說：「過去兩年來，中國面臨麻煩不是美國故意找碴，而是中國自作自受。」

康貝爾認為，習近平已逐漸成為中國唯一的決策者，而非昔日作為決策團隊中的一分子，而且幫助習近平做出決策的團隊越來越小。

他並透露，由美國、日本、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad）正專注彼此「深化」的合作，也透露有其他國家對四方安全對話「感興趣」，並表示不排斥其他國家加入。Quad 預定下半年舉行會議。

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