蔡總統接見拜登特使陶德訪團 促台美重啟TIFA對話

總統蔡英文今 (15) 日接見美國前參議員陶德訪團指出，這是美國總統拜登上任後第一次派團訪問台灣，展現出台美持續深化的夥伴關係，希望未來能盡速重啟 TIFA 對話，進一步強化雙邊貿易。陶德也認為，現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻。

蔡總統致詞時指出，陶德擁有 30 多年的國會資歷，是拜登信賴的友人，訪團成員還包括前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格等人，顯示美國跨黨派對台灣的支持。拜登上任後，台美關係持續穩定發展，美國國務卿布林肯等人也曾公開表達美國對台灣的支持堅若磐石。

蔡總統表示，在這波疫情中，台灣努力守住防線，維持蓬勃的經濟活力，讓台灣成為可信賴的經貿夥伴。尤其在供應鏈安全、5G 科技及基礎建設等方面，台美雙方都展開了更密切的合作，我們期待盡速重啟 TIFA 對話，進一步強化雙邊的貿易夥伴關係。

這段時間以來，拜登政府在氣候變遷議題上，積極展開國際合作，台灣有決心推動減碳，也全力發展綠色能源，相信這是台美雙方可以長期合作的重要議題。

陶德致詞時，先向太魯閣號罹難者致哀，對於其中 2 位美籍教師的離世，個人也感到難過與不捨。《台灣關係法》屆滿 42 周年，陶德表示，當年在眾議院推動時，不斷奔走爭取國會多數同仁的支持，隨著時間的推移，台灣關係法的重要性也日漸彰顯，我可以很有自信、大聲的說，現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻。

陶德表示，美台不但共享深厚的經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係，此行訪團來台是跨黨派的組合，也是應老友拜登總統的請託，來重申美國對台美關係的承諾，以及台美共享眾多利益的深化雙方合作的堅持。

陶德指出，過去一年來，台灣有很出色的表現，在許多領域上，都展現了台灣可以幫忙、也正在幫忙，讓我們很期待要與台灣合作，進一步推進共享價值、繁榮以及安全。

當然，美方也有許多方式能來幫忙，大家之後就會發現拜登政府是可靠、值得信賴的政府和朋友，陶德表示，相信拜登政府會協助台灣拓展國際空間，並支持台灣積極投入自我防衛，美方也會尋求進一步深化美台之間既有的經濟聯繫。