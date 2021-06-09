強化科技抗中！美參院高票通過《2021美國創新與競爭法案》

美國參議院周二 (8 日) 以高票通過規模近 2500 億美元的法案，提高美國製造業和科技投資，以對抗來自中國的挑戰。法案將授權 1900 億美元投資科學研發，並以逾 520 億美元擴大國內半導體生產。

參院以 68 票對 32 票通過《美國創新與競爭法案》(USICA)，在立場兩極的議會達成少見的跨黨派合作。此案尚須過眾議院這一關，目前眾院領袖尚未做過公開承諾，但參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，經過數次修改後，現在的版本更貼近眾議院正在進行的版本。

舒默說：「未來的科技贏家將是全球經濟領袖，這對外交政策和國家安全都有深遠意義。... 這是拜登總統的議程，我確信我們將把很棒的法案送到總統桌上。」

舒默把他和印地安納州共和黨員 Todd Young 推出的《無盡邊疆法》Endless Frontier Act，與外交關係委員會、銀行委員會、國土安全部等機構的法案整合在一起，成為《美國創新與競爭法》，過去一個多月以來參議員多次辯論，希望加入自己重視的中國相關措施。

美國半導體產業協會 (SIA) 主席 John Neuffer 對法案通過表示歡迎，「我們期待和拜登政府與國會領袖合作，快速落實晶片技術投資的法案，確保在這片國土上研究、設計並生產出更多晶片。」

520 億美元半導體研發法案，和另外 20 億美元用來推動相關計畫的資金，將在法案通過後立即到位。法案中的其他支出則仍需經過撥款程序。