〈貴金屬盤後〉CPI公布在即 黃金叩關失敗 3日來首次收低 未能收復1900美元

週二 (8 日) 交易，黃金期貨價格在觸及每盎司 1900 美元關鍵水準上方高點後回落，促使價格在 3 個交易日中首次收跌。

週二美元有些走強，也對黃金帶來一些阻力，投資者試圖將黃金更紮實推升於 1900 美元關卡以上 (被視為價格的阻力點)，但失敗了。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，由於債市交易者不確定週四美國消費者物價指數 (CPI) 的狀況會是如何，「1900 美元不意外地成為黃金很難突破的心理關鍵水準。」

週四美國的通膨報告 (5 月份 CPI 數據) 可能為大宗商品交易者提供最明確的推動力。4 月 CPI 因年增 4.2% 高於預期，而暫時擾亂了上個月的市場。

另外，如果 CPI 數據上升，可能會提高 Fed 加速縮表的可能性。Fed 在去年 3 月新冠疫情令市場動盪最嚴重時實施的寬鬆貨幣政策一直是黃金的支撐力。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 4.40 美元或 0.2%，收每盎司 1894.40 美元，高點一度達 1906.90 美元。

交易最活躍的黃金期貨價格自上週三以來尚未能收復 1900 美元上方，該水準被視為關鍵阻力點。

週四，除了 CPI 數據外，投資者還可能關注歐洲央行 (ECB) 更新的貨幣政策指導。Fed 也預計在 6 月 15 日展開為期 2 日的會議。

Ash 表示，「黃金自 3 月的雙低反彈相當劇烈，可能太快了。10% 的大漲讓許多熱錢流入 Comex 交易所的期貨和期權，但實體需求和 ETF 流入量則處於平靜。」

黃金支撐的 SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 週二下跌 0.4%。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright) 表示，與此同時，市場正在密切關注美財長葉倫 (Janet Yellen) 最近對利率的評論，以及通膨有利於經濟的言論。

葉倫週日受訪時表示，升息對決策者來說是「加分點」。

Wright 指出，在一個低利率環境中，困難點是「通膨極難控制」，而「利率顯著上升將劇烈抑制經濟成長」，這是相當棘手的問題。

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