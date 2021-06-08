瑞軒5月營收13.49億元 受料況影響下滑 6月起將調薪3%

電視組裝及品牌廠瑞軒 (2489-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收，受料況吃緊影響，單月營收滑落至 13.49 億元，月減 7.69%、年減 7.93%，累計前 5 月營收 73.2 億元、年增 33.42%，隨著遠距需求延續，加上越南二廠產能逐步開出，瑞軒看好下半年營運可望回溫，今日也宣布調薪，平均加薪逾 3%。

瑞軒表示，疫情帶動遠距商機需求延續，旗下電視、電競顯示器、電腦周邊產品需求暢旺，其中，視訊會議相關產品、電競顯示器、陪伴型機器人產品營收比重也由過去約 15% 成長到 36%，可望逐步降低單一產品營收比重過高。

瑞軒指出，依業務、市場需求來看，第 2 季營運動能穩健，短期雖有 IC、面板供應吃緊影響，但營運可望較首季改善，全年則看好電視、電競顯示器、視訊會議軟體等三大動能，零組件成本也會適時與客戶討論、反映。

瑞軒越南二廠也已經開始營運生產，鎖定電視、辦公室設備等產品，隨著機器設備導入後，預估今年底中國蘇州、越南產能從原 60 比 40，轉為各占一半。

防疫方面，瑞軒也啟動居家辦公，營運未受影響，6 月也將進行員工結構性薪資調整，以利留才與攬才，所有基層員工到主管，平均加薪幅度達 3% 以上，並依績效表現與年資而定。