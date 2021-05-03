瑞軒業外挹注首季每股賺6元寫新高 擬減資每股退0.6元

電視組裝及品牌廠瑞軒 (2489-TW) 今 (3) 日召開重訊，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資比例約 6.098883%，每股退還股東 0.6 元，減資後股本將降至 76 億元，瑞軒今日也公告首季財報，在業外處分 VIZIO 普通股挹注下，單季稅後純益 4.85 億元、每股純益 6 元，創新高。

瑞軒首季營收 4.5 億元，季減 12.77%、年增 51.46 %，毛利率 6.66%，季減 0.67 個百分點、年增 1.23 個百分點，營益率 -12.41%，較上季、去年同期虧損擴大，但在處分 VIZIO 普通股挹注下，稅後純益 4.85 億元，季增 973.8%，並由去年同期虧轉盈，每股純益 6 元。

瑞軒解釋，首季營收受惠電視、顯示器需求強勁，營收大幅成長，不過受面板價格急漲，導致毛利率下滑至 6.66%，而首季也認列員工分紅、董監酬勞等費用，才導致單季營業損失擴大至 5.59 億元。

另一方面，瑞軒下午召開重大訊息說明會，擬辦理現金減資約 4.93 億元，消除 4936 萬股，減資比例為達 6.098883%，減資後實收資本額將由原 80.93 億元降至 76 億元。

瑞軒今也宣布去年下半年盈餘分配，每股擬配發 0.13 元現金股利，若加上辦理現金減資每股約 0.6 元，合計每股擬配發 0.73 元，依今日收盤價 19.05 元計算，現金殖利率達 3.83%。