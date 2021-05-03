瑞軒Q2本業營運轉佳 仍無法滿足3-4成訂單

電視組裝及品牌廠瑞軒 (2489-TW) 首季在處分 VIZIO 普通股挹注下，單季獲利創下歷史新高，展望本季，董事長吳春發表示，受限 IC、面板缺貨，目前仍無法滿足 30-40% 訂單，但市場需求強勁，估第 2 季本業將優於首季，今年本業更可望逐季轉好。

吳春發表示，首季認列員工分紅、董監酬勞等費用，導致單季營業損失擴大至 5.59 億元，不過依業務、市場需求來看，第 2 季營運動能穩健，短期雖有 IC、面板供應吃緊影響，但營運可望較首季改善，看好全年電視、電競顯示器、視訊會議軟體等三大動能。

面對近期零組件漲價，吳春發指出，將適時與客戶討論、反映零組件成本。

產能規劃方面，吳春發表示，瑞軒越南二廠已經開始營運生產，主要鎖定電視、辦公室設備等，且瑞軒越南布局時間較早，成本管控得宜，受近期鋼鐵等建材上漲影響有限，隨著機器設備導入後，預估今年底中國蘇州、越南產能從原 60 比 40，轉為各占一半，也不排除今年還有擴產計畫。

瑞軒首季因處分 VIZIO 普通股加上評價利益，貢獻業外獲利約 63.1 億元，彌補本業虧損頹勢，未來是否還有處分計畫，吳春發表示，根據當地相關規定有 180 天禁售期，因此，屆時將再依市場情況評估是否處分剩餘持股，據了解，目前瑞軒仍持有 VIZIO 約 7.93% 股權。