台積電技術論壇、半導體廠染疫、124萬劑AZ疫苗抵台 本周大事回顧

台積電本周三舉辦技術論壇，釋出 4 奈米提前在第三季試產，先進封裝 SoIC 最快也可在 2022 年小量投產等多項進展，不過，同為半導體業的京元電、超豐則雙雙傳出移工群聚染疫，科技業繃緊神經面對挑戰，另外，日本援助台灣的 AZ 疫苗也已在周五抵台，以下是本周大事回顧：

台積電技術論壇落幕 共釋出五大進展

晶圓代工龍頭台積電周三舉辦 2021 年技術論壇，總裁魏哲家會中揭露 5 大進展，包含 4 奈米製程將提前在第三季開始試產；5 奈米拓展至車用領域，推出支援最先進汽車應用的「N5A 製程」，預計明年第三季問世；以及支援下世代 5G 手機與 WiFi 6/6e 效能的 N6RF 製程。

在先進封裝方面，台積電持續擴展 3DFabric 系統整合解決方案，其中，新成員 SoIC(系統整合晶片) 將在 2022 年小量投產；同年底將有 5 座 3DFabric 專用的晶圓廠。

京元電、超豐移工群聚確診數不斷攀升 半導體染疫風暴悄然形成

京元電群聚案起初僅在本月 1 日有 2 名移工確診，2 日增加 11 名，3 日、4 日也分別激增 32 名，本次移工群聚案截至昨日為止，個案數高達 77 例，也讓京元電在昨日政策急轉彎，正式宣布停工兩日，並執行全面清消。

此外，不只京元電，與京元電移工來自同一家仲介公司的超豐，地點同樣設於竹南，也已確認有 9 例確診個案，科技業界人心惶惶，無不提高警覺與防疫層級，半導體染疫風暴悄然形成。

台日友好 日援助 124 萬劑 AZ 疫苗正式抵台

日本提供 124 萬劑 AZ 疫苗昨日下午 1 點 58 分提前抵達桃園機場，指揮中心指出，對於日本政府在疫情緊張之際，仍提供 124 萬劑 AZ 疫苗，台灣表達感謝之意，並表示，疫苗完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心，由食藥署進行檢驗封緘作業，儘早供民眾施打，疫苗效期可到 10 月 14 日。

〈台北國際電腦展〉超微與台積電合作首推 3D Chiplet 應用 年底前可望量產

超微總裁暨執行長蘇姿丰周二在台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 發表主題演講，蘇姿丰表示，超微將持續強化在個人電腦、伺服器、高效能運算、邊緣設備等領域發展，除推出新款 APU、GPU 產品外，也首度展示與台積電合作的全新 3D chiplet(小晶片) 技術應用，預計年底前正式量產。

〈台北國際電腦展〉黃仁勳：輝達需求相當強勁 不考慮自建晶圓廠

GPU 龍頭輝達執行長黃仁勳也同樣在 COMPUTEX 2021 上指出，輝達看到目前市場需求相當強勁，不過，儘管半導體供應鏈全面吃緊，但輝達仍不考慮自建晶圓廠，坦言台積電的生意相當不容易，所以完全沒有自建的打算。

主計總處逆勢大幅上調我 GDP 至 5.46%

主計總處周五公布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 5.46%，較 2 月預測一口氣上修 0.82 個百分點，不僅未受本土疫情爆發下修，甚至大幅上修，跌破市場眼鏡。

主計總處說明，儘管 5 月中旬爆發新一波本土疫情，染疫人數更甚於去年，但假設疫情第三季可有效控制，且不影響以出口為主的製造業生產活動，受惠出口、民間投資大幅上修，仍可抵銷民間消費僅下修 0.99 個百分點的影響。

紓困 4.0 周五正式啟動 周五直接核撥勞工帳戶

行政院周四公布紓困 4.0，追加特別預算 2600 億元，其中 440 億元經費用於自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼，最高達 3 萬元，周五起已直接核撥勞工帳戶，估有 185 萬人受惠。此外，為了照護弱勢勞工，視障按摩師可獲 4.5 萬元，每家庇護工場最高補助 24 萬元。