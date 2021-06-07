遠傳攜愛立信簽訂MOU 加速5G應用落地台灣

遠傳 (4904-TW) 今 (7) 日宣布，與國際設備大廠愛立信簽訂「5G 網路發展合作備忘錄」，將共同研發 5G 獨立組網 (SA) 與非獨立組網 (NSA) 雙模核心網路等，催生 5G 創新應用在台落地。

雙方簽訂的 5G 網路發展合作備忘錄，將共同研發 5G 商用網路、5G 獨立組網 (SA) 與非獨立組網 (NSA) 雙模核心網路、VoLTE 新語音解決方案、AI 網路自動化技術等，雙方也將聚焦四大面向，包括應用測試、網路智慧自動化、前瞻技術演進與生態系串連。

遠傳表示，應用測試方面，將擴大 5G 實驗室合作範疇，將 5G 前瞻技術與現網測試整合，打造展示應用案例的創新平台；網路智慧自動化則是雙方共同成立 AI 實驗室，優化 5G 網路自動化性能，朝向基地台頻寬資源自主式調整。

前瞻技術演進方面，雙方將共同開發企業端應用、新興產業需求技術，包含 5G 網路切片 (Network Slicing)、邊緣運算 (Edge Computing)、企業專網與無線固網接入 (FWA) 等新世代網路核心技術，促進台灣產業數位轉型。

生態系串聯部分，遠傳將加入「愛立信 5G 新創計畫」，結盟全球 5G 新創夥伴，並運用「愛立信消費者行為研究室」分析數據，催生多元創新的 5G 消費端應用落地台灣。