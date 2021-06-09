〈陸港盤後〉通膨隱憂限制漲幅 上證、深證量縮小漲

中國物價持續走高，特別是 PPI 年增率創下逾 12 年新高，且逼近雙位數的漲幅，而通膨的隱憂使得周三 (9 日)A 股三大指數全數開低。不過白酒類股止跌回升，拉抬上證由黑翻紅。

上證在逼近 3600 點附近時賣壓湧現，白酒、金融類股走弱，導致指數震盪下滑，而上海自貿區概念股延續前一個交易日的大漲氣勢，支撐上證終場收在平盤之上。

今日滬深兩指數成交量能大幅減少，跌破人民幣 9000 億元，達人民幣 8810 億元，日減 10.6%，創 5 月 24 日以來新低。

港股方面，美股呈現小漲小跌，反映在通膨數據公布前市場觀望氣氛濃厚，港股受此影響下，今日小幅開低後保持在平盤附近狹幅震盪的格局，終場恒指守穩 28720 點季線支撐。

科技類股跌多漲少，中國政府再緊縮社區團購補貼監管，美團 (3690-HK) 下滑 1.2%、京東集團 (9618-HK) 下挫 2.6%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.32%，報 3591.4 點；科創 50 指數上揚 0.58%，報 1427.32 點；深證成指小漲 0.01%，報 14718.4 點；創業板指小跌 0.03%，報 3207.63 點。

恒生指數小跌 0.13%，報 28742.63 點、恒生科技指數小跌 0.11%，報 7972.09 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 28.14 億元，其中滬股通買超人民幣 28.49 億元，深股通賣超人民幣 0.35 億元。

法人觀點

有分析師指出，上證出現一波漲勢後，在全球通膨疑慮，加上 A 股流動性並不寬鬆等影響下，使得上證短線要守穩 3600 關卡並不容易。但在經濟持續性的復甦之下，也為 A 股下檔提供支撐。整體而言，投資人不必過分擔心指數大幅調整風險，目前 A 股依然處於牛市的趨勢中，短線則是呈現較大的箱型整理。

