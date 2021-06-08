基建談判續卡關！兩黨準備再提出新提案

美國總統拜登 (Joe Biden) 與共和黨派出的基礎建設計劃談判代表參議員 Shelley Capito 之協商似乎繼續停滯不前，但兩黨正準備提出新的提案。

代表共和黨人與拜登團隊進行協商的 Shelley Capito 表示，在拜登上週拒絕了最新的共和黨提案後，Shelley Capito 認為，週二 (8 日) 雙方的進一步協商共和黨仍將不會退讓。

Shelley Capito 在國會大廈表示：「我們做出了很好的、穩健的努力，這個有史以來最大的基礎設施方案，我們會繼續協商。」

另外更受市場關注的是，共和黨籍參議員 Mitt Romney 也和其他 5 位參議員共同起草另一項基礎設施提案，這份提案將提交給更廣泛的兩黨 20 名議員小組來做討論。

Mitt Romney 說道：「我們的 6 人小組委員會已經有了新的基礎建設計劃提案，內容將詳述開支以及預算來源。」

白宮發言人 Jen Psaki 週一 (7 日) 表示，白宮政府對討論兩黨小組的提案，正持開放態度。

Jen Psaki 說道：「最終，我們希望有足夠的盟友來推進這些大膽的、具有歷史意義的想法，但我們目前顯然沒有，可是我們正在朝著這個方向努力。」

拜登將在週三 (9 日) 離開白宮前往歐洲參與北約峰會以及 G7 領導人峰會，而在離開白宮之前，拜登將與 Shelley Capito 進行再一次的基礎建設計劃協商。

在尚未有新的基建計劃版本提出前，目前共和黨的基礎建設計劃提案為，包括 8 年內支出總額 9280 億美元，而其中僅只有 2570 億美元是國會兩黨皆同意追加的新預算。

這個版本的共和黨提議，是在拜登將最初 2.3 兆美元降至 1.7 兆美元之後共和黨所提出的，對比拜登所提的草案不同是，拜登政府所列都是新追加的預算金額。

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