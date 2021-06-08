三利多 投信估全球GDP 5.9% 看好股優於債

歐美疫情和緩，逐漸重啟解封之，施羅德投資集團表示，從經濟展望、企業財報與通膨等三大指標來看，全球經濟可往逐步朝復甦之路邁進，全球經濟成長率可望從原本預估值 5.3% 調升至 5.9%，而風險性資產仍有後市可期，目前仍看好股優於債。

首先是經濟重啟，施羅德表示，經濟活動解封，可望帶動全球經濟成長率攀升，預估今年經濟成長預估值可望從 5.3% 提高至 5.9%，原因在於歐美國家加速疫苗施打，目前至少施打一劑疫苗的人口比例，美國約 50%、英國約 60%，其他歐洲國家則逐步加速，包括德國和法國也達約 40%。

其次則是企業財報表現佳，目前企業第一季財報普遍優於市場預期，根據高盛 5/21 的報告，美股 S&P 500 指數成份股已有 477 家發布財報，當中 86% 企業獲利超過分析師的平均預期，且超出的幅度平均達 23%，比例和幅度以歷史數據來看都是相當高的水準。

根據市場分析師預期，MSCI 全球股票指數成分股中，2021 年獲利成長預估能源產業為 693%，原物料產業為 86%，兩者最高，而循環消費為 64%、工業為 58%、金融為 36%，循環性產業普遍可望表現較佳。

第三、通膨回溫，看好股優於債，美國 4 月通膨年增率達 4.2%，高出市場預期，施羅德認為通膨快速上揚主要仍是基期效應造成的短期現象，待基期效應消退後通膨應會下降。

但要注意的是，在經濟持續復甦帶動下，通膨可能仍將維持溫和成長步調，因此施羅德也認為利率仍有往上空間，因此看好股票表現將優於債券。

施羅德集團指出，在總經數據與企業獲利前景持續好轉下，對於風險性資產仍持審慎樂觀看法，而因為在經濟持續復甦下，殖利率仍有走高機率，因此整體而言，看好股票更勝於債券。

其中在股票部分，建議以成熟股市為主要配置，今年以來尤其看好能受惠於殖利率走揚的循環性題材；債券方面，則建議仍以具有降低投資組合波動的投資等級債為主，並降低債券的存續期間，以減少殖利率上揚的影響。