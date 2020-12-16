怨蘋果新隱私規定逼死行動廣告商 臉書盼歐盟新規定劃清蘋果界線

蘋果日前宣布更新隱私政策，挫傷行動廣告商，大為不滿的臉書 (FB-US) 週二表示，希望歐盟能訂定新法，針對蘋果的隱私政策「劃出界線」。

臉書同時抨擊蘋果「控制設備、應用程式商店、App 到整個生態系統，利用權力傷害開發者和用戶，以及臉書等大型平台」。

蘋果昨日推出新版 iOS 並更新隱私條款，要求開發商須公布自家 App 對用戶個資的收集程度和使用方式，才能在蘋果 App Store 上架或更新。

2018 年陷入劍橋分析公司個資醜聞案的臉書公司，本次公布其 app 個資使用訊息也備受矚目。

據 App Store 公佈的官方數據，臉書 app 蒐集了用戶眾多資訊，包括聯絡資訊、瀏覽記錄、使用狀況資料、聯絡人、位置、購買項目、搜尋紀錄...... 等，且會與第三方團體或 app 分享部分資料，如聯絡資訊、識別碼等。

對於臉書的批評，蘋果則反唇相譏，「如果侵入性追蹤是您的商業模式，您當然不樂見被要求提高透明度以及顧客有選擇權。」

歐盟近期則正在籌劃推出新的《數位市場法》（Digital Markets Act）和《數位服務法》（Digital Services Act）。

《數位市場法》旨在讓大企業不能在自家平台上獨厚自家服務，因此可能迫使蘋果改變 App Store 的搜尋方式，降低自家 App 出現的機率，並允許用戶刪除內建的 App。

《數位服務法》要求擁有 4500 萬名用戶以上的企業必須加倍努力對抗非法和有害內容，以及故意操縱平台以影響選情的行為，否則就會面臨巨額罰款，因此臉書、推特 (TWTR-US)、YouTube 將面臨挑戰。

「我們希望《數位市場法》也將為蘋果劃下界線。」臉書發言人說。

蘋果沒有立即回應置評請求。