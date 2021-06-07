觸控雙雄5月營收不同調 GIS-KY攀今年單月新高

觸控模組雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今(7) 日公告 5 月營收，其中，業成受惠蘋果 (AAPL-US) 平板新機出貨帶動，單月營收月增近 2 成，達約 125.69 億元，為今年以來單月新高，宸鴻則受手機產品出貨下滑影響，營收降至 83.13 億元，則為今年以來低點。

業成 5 月營收 125.69 億元，月增 17.8%、年增 8.8%，為今年以來單月新高，前 5 月營收達 484.44 億元，年增 8.4%。

業成 5 月動能來自蘋果新款搭載 Mini LED 的 iPad Pro，加上今年進一步取得相關背光模組業務，出貨強勁，手機、筆電產品需求也穩健，預期營收動能可延續至 6 月，去年計畫擴充的成都平板產線也已上線。

宸鴻 5 月營收則達 83.13 億元，月減 9.4%、年減 1.7%，為今年以來單月低點，累計今年前 5 月營收達 466.76 億元，年減 1.5%。

宸鴻表示，受產業傳統淡季影響，加上手機出貨減少，對今年第 2 季營運保守，估產能利用率較首季下滑，筆電、平板動能則相對穩健，有助帶動平均單價提升，法人估，宸鴻第 2 季營收將季減約 10-15%，達約 248-262 億元，營益率可望持平首季。

面對國內疫情升溫，業成、宸鴻因主要生產基地均在中國，雙雄生產營運持續進行，台灣研發中心、辦公場域則強化防疫措施，也啟動分區分流、在家工作措施，配合政府防疫措施動態調整。