郭明錤：蘋果2023年推折疊iPhone 將採用TPK-KY奈米銀技術

天風國際分析師郭明錤今 (3) 日最新報告指出，隨著各大品牌廠積極搶進折疊手機市場，預期蘋果 (AAPL-US) 將在 2023 年推出搭載可撓式 OLED 折疊 iPhone，點名觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 奈米銀技術將獲蘋果採用，應用在折疊 iPhone 上。

郭明錤預測，蘋果將在 2023 年推出配備 8 吋 QHD + 可撓式 OLED 的折疊 iPhone，三星顯示器將是獨家顯示器供應商，同時三星也將是獨家 DDI 晶圓代工廠商，根據蘋果產能規劃，預期 2023 年折疊 iPhone 出貨量將達 1500-2000 萬支。

觸控方案上，郭明錤認為，宸鴻奈米銀方案相比既有三星顯示器的 Y-Octa 技術更具優勢，因此，宸鴻奈米銀觸控方案可望獲得蘋果採用，看好宸鴻今明兩年動能來自平板 iPad、筆電 Surface、車用產品動能，2023 年奈米營商機將爆發。

宸鴻過去就是蘋果供應鏈之一，去年在中國歐菲光被剔除供應鏈名單後，就受惠平板訂單轉單，隨著近年奈米銀技術逐步成熟，蘋果也已在 HomePod 採用奈米銀觸控方案，加上蘋果積極引進第二供應商，宸鴻奈米銀技術可望應用在折疊 iPhone 上。

郭明錤表示，宸鴻近年持續擴大布局非蘋客戶，包含微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US)，去年每股純益達到 2.53 元，創近 3 年新高，顯示營運轉型成功，看好今年第 2 季受惠蘋果新平板動能，股價可望重回每股淨值 90 元之上。

觀察整體折疊手機市場，郭明錤認為，若缺料狀況可望緩解，今年折疊手機出貨可望達到 750 萬台、年增 1.34 倍，明年則可望再倍增至 1700 萬台，雖然目前三星仍拿下 90% 市占，但預期中國手機品牌 Oppo、Vivo、小米、榮耀最快今年第 4 季也將推出折疊手機產品。