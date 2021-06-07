中信金累計10人確診 全台已10家銀行提早打烊

中信金 (2891-TW) 今 (7) 日接獲通知，旗下子公司台灣彩券、孫公司中國信託資融各有 1 名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19），使得整體中信金集團合計確診人數已達兩位數、攀升到 10 位。金融業確診案例頻傳，已有 10 家銀行、超過 130 家分行縮短營業時間。

中信金表示，台灣彩券、中國信託資融 2 名同仁已於 5 月中旬起居家辦公，期間並未接觸公司同仁及職場相關人員。截至今日為止，中國信託銀行有 3 名、台灣人壽 4 名、台灣彩券有 1 名、中國信託資融有 2 名同仁，合計已有 10 名同仁確診。

國內染疫狀況嚴峻，目前已有 28 家金融業、63 名員工確診。此外，金融從業人員頻傳確診，也讓 10 家銀行紛紛啟動分行營業時間變動的政策，分別為花旗銀、星展銀、聯邦銀、玉山銀、彰化銀、台中銀、京城銀、凱基銀、台銀、王道銀，合計全台已逾 130 家分行縮短營業時間。

花旗銀行為首家縮短營業時間的銀行，雙北疫情嚴峻地區共調整 5 家分行，分別為：板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行及天母分行）的營業時間，從原本「3 點半」打烊，改為下午「1 點半」，調整後營業時間為上午 9 點到下午 1 點半。

星展銀行（台灣）調整位於台北市的天母分行，以及位於新北市的新站分行、板橋分行、三重分行、新莊分行、新店分行與蘆洲分行共 7 家分行，營業時間將由原本的上午 9 點至下午 3 點 30 分，調整為上午 9 點 30 分至下午 1 點 30 分，不僅提早打烊，也延後開門時間。

聯邦銀行除了台北市微風廣場內的簡易型分行外，所有分行（含保管箱）自 5 月 31 日起，營業時間提前 30 分鐘打烊，也就是從原本下午 4 點打烊，提前至下午 3 點 30 分，開門時間不變，聯邦銀在國內共有 90 家營業據點。

玉山銀行新北土城分行原本營業時間為上午 9 點到下午 3 點 30 分，考量疫情升溫，為保障員工健康及顧客權益，自 6 月 4 日起，改成上午 10 點到下午 2 點，除了營業時間調整，提供之業務範圍與服務項目不影響。

彰化銀行自 6 月 7 日起至 6 月 14 日止，調整南港科學園區分行及晴光分行營業時間，主要是此兩家分行日前相繼通報員工確診新冠肺炎，已調派備援人力進駐服務客戶，惟目前疫情尚未趨緩，經考量營業場所同仁安全、客戶權益及中央流行疫情指揮中心減少人員流動的強化防疫措施等因素，從 6 月 7 日起至 6 月 14 日止，調整 2 家分行營業時間為中午 12 點至下午 3 點 30 分，營業時間外，民眾可洽鄰近分行辦理業務。

台中銀行自 6 月 7 日起縮短 9 家位於雙北地區分行營業時間，分別為大同、復興、中山、內湖、新店、新莊、板橋、三重、土城分行，營業時間調整為銀行營業日上午 10 時 30 分至下午 3 時 30 分。

京城銀行縮短疫情熱區的板橋、新莊、雙和與蘆洲 4 家分行的營業時間，但各家規劃不同，其中，蘆洲分行延後 1 小時開焚門，打烊時間維持下午 3 點半不變；其餘 3 家分行開門時間一樣為 9 點，但雙和分行提前到下午 2 點打烊，板橋、新莊則下午 2 點半打烊。

凱基銀行北中南共調整 10 家分行，分別為: 敦南分行、大安分行、瑞光分行、民生分行、中山分行、雙和分行、新店分行，以及高雄市左營分行，調整營業時間為上午 9 點至 12 點；台北市大直分行及中彰投的彰化分行及大里分行，營業時間則調整為中午 12 點至下午 3 點 30 分。

台灣銀行調整中正區南門分行和大安區金山 2 家分行營業時間，改成早上 9 點到下午 1 點。

王道銀台北市忠孝敦化分行屬於數位體驗分行，主要是提供民眾數位金融服務體驗，和一般分行屬性不同，營業時間也不同，原本是上午 11 點至晚上 8 點且全年無休，現在提早兩小時打烊，調整後的營業時間為上午 11 點至晚上 6 點、週末及國定假日不營業，其餘分行營業時間維持上午 9 點到下午 3 點半。