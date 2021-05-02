GIS-KY本季新平板動能增溫、全年看旺屏下指紋商機

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 看好今年宅經濟延續，持續帶動筆電、平板等 IT 產品需求維持高檔，也積極擴大布局高階手機超聲波屏下指紋商機，除超聲波外，也拓展光學式、電容式等屏下指紋技術，法人認為，隨著蘋果 (AAPL-US) 推出新款搭載 MiniLED 的 iPad 平板，業成第 2 季營運將逐步增溫。

蘋果發表最新搭載 MiniLED iPad Pro，由於過去中國主要競爭對手歐菲光已遭蘋果剔除供應鏈名單，台廠訂單份額可望提升，加上近年業成擴大布局 LCM 模組產能，可望直接受惠，隨著蘋果新品將在第 2 季上市，將成為業成營運動能之一。

另一方面，業成近年也鎖定發展屏下指紋技術，其中，與高通 (QCOM-US) 合作的超聲波屏下指紋技術是目前市面上，相對成熟的技術之一，已導入三星旗艦手機中，去年感測尺寸更從 4mm x 9mm 擴大到 8mm x 8mm，隨著指紋辨識熱潮再起，預期今年中國品牌手機將跟進導入。

除了持續推進超聲波屏下指紋技術外，業成在 2021 Touch Taiwan 智慧顯示展中，也推出光學式屏下指紋技術，可搭配 LCD/OLED 螢幕，另外，還有電容式指紋技術，將可置於機身側邊或後蓋，全面布局屏下指紋技術方案，可望滿足客戶不同設計需求。

因應需求，業成近期也持續擴產，其中，成都平板新產能將在今年上半年開出，台灣產能方面，也宣布斥資 3.72 億元在中科后里園區取得土地，相關建置計畫將在今年啟動，估年底前可望完工。