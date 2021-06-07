〈國內疫情升溫〉苗栗3電子廠累計233例確診 勞動部將補助移工隔離費用

竹南科技廠外籍移工群聚染疫持續擴大，京元電、超豐、智邦 3 家累計達 233 例確診，勞動部表示，已修訂聘僱移工指引，將實地訪查 50 人以上宿舍共 1168 家，預計 10 日全數完成；對於移工宿舍降載，目前正在編列預算，衍生的隔離費用必要時由勞動部補貼。

根據疫情指揮中心統計，苗栗今天通報新增 45 例確診，其中 44 例與京元電有關，該廠累計達 206 例確診，分別為本國籍 38 例、外國籍 168 例；超豐、智邦竹南廠則各有 14、13 例確診，3 家電子廠合計 233 名員工染疫。超豐該廠截至 7 日已篩檢 2997 人，快篩 26 人陽性，相關疫調持續進行中。

為促使聘有移工企業落實防疫工作及員工確診應變處置，勞動部修訂指引，採取四大措施，首先，廠區未發生或部分廠區發生疫情時，應備有 1 人 1 室隔離空間、工作區及生活區應分艙分流，同產線移工應同一住宿地點、不得任意變動。

勞動部指出，若廠區有 1 名員工確診後，應即匡列職場密切接觸者，並確實執行居家隔離於有單獨衛浴設備的套房。

勞動部進一步說明，將補助雇主必要防疫措施的部分費用，包括移工採檢後隔離期間費用，初步規劃每人 1000 元，以及鼓勵雇主降載移工每房居住人數轉住租賃建物、一般旅館或防疫旅館費用，並協調地方政府受理申請。

此外，勞動部偕同地方政府開始訪查潛在高風險企業，針對產業聘僱移工人數達 50 人以上宿舍共計 1168 家，預計 6 月 10 日訪查完畢。

針對京元電竹南廠部分停工的部分，勞動部已駐點前進指揮所現場，協助雇主與仲介防疫，協助清空共用衛浴的移工宿舍，部分移工送集中檢疫所、部分隔離於其他有獨立衛浴房間，其餘人員禁止外出及限制出房門。