〈國內疫情升溫〉柯文哲：雙北疫情漸趨緩 北市備妥大量接種疫苗場所

台北市長柯文哲指出，台北市近三日快篩陽性人數下降，雙北疫情有趨緩的跡象，但各地社區都有隱藏感染源，因此，目前策略還是以最低的行政成本、維持三級管制。北市府已備妥適合大量接種疫苗的醫療院所與大型場館，包括台大醫院、花博爭艷館等，可望優先納為施打場所。

北市府下午召開防疫記者會，對於目前的疫情狀況，柯文哲指出，從北市篩檢陽性的數字來看，的確有趨緩，但北市各地都有隱藏的感染源，只要管制一放鬆，危機就會增加，像是泰國去年也是防守得宜，直到今年才崩盤，可能是因為變種病毒演化後傳染力高，移工宿舍、市場等都是主要的感染熱區。

柯文哲表示，雙北地區疫情雖已趨緩，但因為社區內有許多病毒感染源，所以還是要維持一定的管制，希望可以用最低的成本、影響經濟最少的情況，稱到疫苗可以大規模施打為止。

柯文哲說明，目前北市規劃以醫院作為施打場所，市府團隊已到各醫院看過，認為還是要有獨立空間，與其他急、門診隔開，像台大醫院就是不錯的施打場所，會再考量加上其他適合的醫療院所。

至於大型場館方面，北市會以花博爭艷館優先，因為它交通方便、空間夠大，另外，和平籃球館、台北體育館、台北小巨蛋也都可以作為施打場所，最重要的事，還是要依據中央分配給台北市確定的疫苗速度及數量，再做適當部署。

對於有專家建議中央慎重考慮停工封城來防堵病毒，柯文哲表示，台灣是一日生活圈，若只有雙北封城沒有用，要封城就要全島一起封，但世界半導體就會受到影響，因此，務實地講，用最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗來臨，是現階段唯一選項。