豪雨舒緩水情 南投、高雄解除減壓供水轉亮藍燈

梅雨鋒面、彩雲颱風外圍環流一解全台旱情，台中、苗栗、北彰化也取消「供五停二」限水措施，燈號轉為減量供水黃燈，旱災中央災害應變中心今 (7) 日召開第 14 次工作會報，考量水情獲得紓緩，宣布南投、高雄解除減壓供水，轉為水情正常藍燈，彰化、雲林則由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈，其餘地區不變。

雖然全台水庫集水區均有入帳，但考量各水庫蓄水量，目前包含桃園、新北林口、新竹縣市、苗栗、台中、北彰化、嘉義縣市、台南等，均維持減量供水橙燈，但民生用水減壓將從全日改為晚上 10 時至白天 6 時，工業節水從 7-15% 降至 7%，非工業及游泳池也同步下降至 10%。

此外，連江地區則維持減壓供水黃燈，維持民生用水夜間 10 時至隔日 6 時實施減壓供水；彰化、雲林、澎湖等地則為水情提醒綠燈，包含科學園區、工業區及科技產業園區自主節水率則維持 5%。

經濟部水利署署長賴建信表示，5 月底、6 月初兩波豪雨有效紓緩全台旱情，統計分別貢獻全台水庫集水區約 1.65 億噸、1.93 億噸，中南部水庫集水區蓄水量也從低於 1 成回復到約 1-2 成，預期未來再一場豪雨全台水情將可望恢復正常，目前仍以 7 月底保留 1 個月民生及產業用水為抗旱目標。

交通部中央氣象局副主任陳怡良表示，依目前氣象預測，6 月中旬以前台灣地區仍有發生梅雨、午後雷陣雨機率，可望進一步緩解旱情，不過 6 月中旬過後，太平洋高壓持續增強，梅雨鋒面北移，預期降雨將趨緩，但仍有發生午後雷陣雨或颱風帶來降雨機率。