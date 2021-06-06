〈國內疫情升溫〉智邦竹南廠維持正常運作 外籍員工篩檢陰性再安排回廠

苗栗科技廠群聚感染新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心 (CDC) 今 (6) 日下令移工停工，網通大廠智邦 (2345-TW) 表示，雖然未在 CDC 的要求名單中，但還是會等外籍員工完成快篩且確認陰性後，再安排回到工作崗位，而竹南廠明 (7) 日仍維持正常運作。

根據苗栗縣政府今日公告數據，智邦再增 10 名員工確診，而 CDC 苗栗前進指揮所指揮官王必勝，也在今日前往智邦關心公司防疫工作狀況；智邦則表示，未來幾天的工作重點在完成篩檢作業。

依照智邦目前規劃及進度，外籍員工在 6 月 4、7 日集中進行篩檢，確認陰性後才回廠工作；第一階段的全員快篩作業將會在下週完成，未來也將持續進行滾動式篩檢，以降低後續風險。

智邦解釋，雖然 4 日、7 安排外籍員工篩檢，但竹南廠區還是正常運作，另外，在宿舍的部份，智邦也以原本工廠分流分區管理編組，套用至外籍員工宿舍分層管理，確保從宿舍到工廠都維持一致性管理措施。

智邦強調，預防性措施所增加的成本，是必須承擔的企業社會責任，防疫工作的重點在於盡全力保護所有員工，這不只是單一企業作為與否的問題，而是所有企業必須團結起來，共同為地方與產業建立一道抗疫防線。