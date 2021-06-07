每日10分鐘的3組低強度居家訓練動作幫助你消耗多餘的卡路里

你是否也經常在網路上搜尋消耗卡路里的運動？有許多的資訊都會告知你要採用大量的有氧運動或高強度間歇訓練，但其實你可以透過一些低強度的訓練動作，也能有效的增加肌肉並消耗卡路里。接下來我們將介紹 3 個在家運用簡單工具就能進行的低強度徒手訓練動作組合，每個動作只需進行 10 分鐘，現在就讓我們開始吧！

組合 1. 強化全身肌群

由核心訓練專家 Keoni Hudoba 所創造出的低強度有氧運動，可以在短短的 10 分鐘內強化全身的肌群，現在你只需要一個中等重量的啞鈴和一個小空間就可以進行。

組合 2. 雕塑大腿與臀部

私人專業教練 Ingrid Clay 將透過 10 分鐘的彈力帶訓練，教你如何進行下半身的運動，你將可以經由這幾個訓練動作，有效率的提升下半身的腿部及臀部肌群。

組合 3. 強化核心肌力

私人專業教練 Luke Milton 將運用 5 組核心訓練動作，完美的搭配出 10 分鐘的循環式強化核心，經由全腹式的訓練動作組合，讓你在家也能練出緊繃且傲人的腹肌線條。

資料參考／mirafit、livestrong

責任編輯／David

來源：《運動星球》6 月

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