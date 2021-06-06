〈觀察〉半導體廠群聚染疫爆發 產業的疫情紅利正逐漸減少

過去一年來，在國內疫情穩定下，電子業享有美中貿易戰及疫情紅利，半導體、面板等廠商營運大豐收，但 5 月以來國內疫情升溫，半導體封測大廠京元電 (2449-TW) 與超豐 (2441-TW) 等陸續爆發移工群聚染疫，移工成電子業的防疫管理破口，外界憂心，產業享有的紅利恐因此減少，今年電子業旺季表現恐有壓。

去年 2 月以來，新冠肺炎疫情肆虐全球，包括歐、美、日等主要經濟體無一倖免，相繼採取封城等措施，以避免疫情進一步惡化；台灣則在防疫有成之下，成為其中少數的資優生，民眾仍正常上班、上課，各產業工廠正常運作。

而晶圓代工及 IC 設計等半導體廠、代工廠、面板廠等科技業，更因為國內防疫得宜，享有「疫情紅利」，加上疫情衍生的數位轉型需求，及美中貿易戰轉單效應帶動，訂單滿手，產能供不應求；在電子業帶頭衝下，去年我國出口值達 3452.8 億美元，逆勢創新高。

不過，今年 5 月以來，國內疫情爆發，半導體封測大廠京元電也爆出移工群聚染疫事件，且確診人數持續增加，移工成為廠商防疫破口，也為國內半導體產業鏈甚至是整體電子業，都投下震撼彈。

除了京元電廠區全面停工 2 天，恐造成出貨延遲，影響半導體晶片廠客戶，使晶片缺貨情況更雪上加霜外，也為國內半導體產業鏈過去一年來享有的紅利帶來變數。

由於本地勞工不足，且年輕世代不願做四班二輪的工作，缺工問題嚴重，因此國內許多電子業均引進移工；相較工地多為泰國移工，科學園區及製造業大多為菲律賓籍移工。

半導體業者指出，菲律賓籍移工教育程度普遍較高，許多擁有專科或大學以上學歷，文化素養高，也由於天主教信仰及美式教育，溝通上沒有太大問題，加上生性樂天，因此大部分廠商均傾向採用菲籍移工。

不過，由於移工住宿通常為 4 人以上一間房，環境屬於群聚型，且畢竟為離鄉背井、孤身在外打拚，在同鄉情誼連結下，自成一個生活群體，加上仍有文化差異等因素，疫情期間如何適當管理移工成為一大挑戰。

新加坡去年就曾發生移工宿舍爆發大規模群聚感染，全國 30 萬名移工中，就有超過半數確診，有了星國的前車之鑑，在意識到移工確實可能是防疫破口下，國內企業對其管理也格外謹慎。

此次京元電移工群聚染疫事件後，許多電子廠更繃緊神經，進一步強化管理措施，包括移工三餐全由公司供應、下班後外出須登記或加強管理等；憂心移工管理若出現破口，讓疫情有機會趁虛而入，在公司內部流竄擴散，將會對生產與營運表現帶來衝擊，更甚者，可能造成供應鏈缺口擴大。

隨著京元電確診規模持續擴大、截至昨 (5) 日已破百人，另一家封測廠超豐 (2441-TW) 也有 11 人確診，若未能快速止血，疫情恐在半導體產業擴大蔓延，對電子業來說是一大警訊。

除疫情擴大外，國內近來也面臨缺水、缺電危機，且在疫苗接種率提高下，目前歐美、中國等地區疫情已相對穩定，先前因應美中貿易戰而考慮分散風險，到東南亞設廠、或回流台灣的台廠，態度也可能有所變化。