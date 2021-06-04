〈半導體染疫〉京元電三廠區全面停工消毒兩日 估影響6月營收4-6%

測試大廠京元電 (2449-TW) 苗栗竹南廠染疫人數不斷擴大，成全台關注焦點，公司今 (4) 日宣布，新竹、竹南、銅鑼三廠區今日晚間 19 點 20 分全面停工，並執行消毒，預計將花費 2 日時程，估計將影響 6 月營收 4-6%。

京元電 5 月營收創下歷史新高，達 28.61 億元，月增 3.76%，年增 10.72%，累計前 5 月營收 132.5 億元，年增 8.87%，不過，由於人員調配、工作日減少等因素，京元電 6 月營收也將較 5 月下滑。

京元電強調，此次清消影響 6 月產量 4-6%，當月產能則維持不變，針對損失產量，待清消作業完成後，將透過產能調配，彌補產能損失，預估對公司全年財務、業務無重大影響。

根據苗栗縣衛生局資料，京元電群聚案起初僅在本月 1 日有 2 名移工確診，2 日增加 11 名，3 日再增添 32 名，截至昨日這波群聚確診人數達 45 名，指揮中心今日也公布苗栗縣確診個案，再度增加 51 例，多數與該群聚案相關，確診個案高居全台第三。

有鑑於苗栗縣確診人數不斷增加，指揮中心也宣布，派任衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，前進苗栗設置指揮所，另外再派駐 4 名醫師，掌握所有收治狀況、量能以及各事項回報。

京元電今天也持續針對所有員工進行快篩作業，同時檢討日前快篩作業時需改進的流程，在搭棚區座位、員工排隊隔出社交距離，依照每日快篩人數 2000 多人計算，預計明日全體員工就可完成快篩。

京元電並規劃，為防止快篩含有偽陰性個案，預計此次快篩作業完成後，再擇日安排全體快篩一次，盡力將感染風險降到最低，另外，京元電下周起啟動員工分流辦公計畫，預計分成 A、B、C 三組分流辦公。