蘋果WWDC周二登場 MacBook Pro可望亮相台廠供應鏈受矚

蘋果 (AAPL-US) 將在台灣時間 6 月 8 日凌晨 1 點舉行今年 WWDC 全球開發者大會，市場預期，除將宣布新一輪軟體更新，包含 iOS 15、iPad OS 15、macOS 12、watchOS 8 等，也傳出將亮相搭載 MiniLED 的 MacBook Pro ，台相關供應鏈營運可望吃補。

蘋果今年的春季發表會正式釋出搭載 MiniLED 背光的 iPad Pro 產品，根據規劃，下半年也將分別推出 14、16 吋搭載 MiniLED 背光技術的 MacBook Pro 新品，依時程推算，台廠供應鏈將自第 2 季底開始出貨。

蘋果今年新款 MacBook 預計將搭載升級版 M1 晶片，採用台積電 (2330-TW)5 奈米製程，日月光投控 (3711-TW)、華邦電 (2344-TW) 也將分別提供 WiFi 系統級封裝模組、NOR Flash，創惟 (6104-TW)、雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也被點名為供應鏈之一。

另一方面，導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 去年受惠蘋果 Macbook 發光鍵盤改回剪刀腳設計，今年整體鍵盤設計變動不大，可望續拿下蘋果發光鍵盤訂單同步受惠，背光模組則由瑞儀 (6176-TW) 負責，組裝方面預期將由廣達 (2382-TW) 拿下。

蘋果開發者大會每年都吸引全球果粉關注，蘋果除了將釋出最新版本軟體外，也將舉辦一列線上主題演講、平台聯盟狀態、一對一實驗室等活動，而依過往前例，蘋果也可望在開發者大會中搶先釋出下半年新品。