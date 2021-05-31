〈蘋果新供應鏈出爐〉下半年新款Macbook 茂林-KY將續獨拿發光鍵盤訂單

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 去年受惠蘋果 (AAPL-US) Macbook 發光鍵盤改回剪刀腳設計，入列蘋果 200 大供應鏈名單中，隨著蘋果計畫今年下半年再推出全新採用 MiniLED 的 Macbook，據了解，新款 Macbook 在發光鍵盤設計變動不大，茂林今年仍將獨拿蘋果發光鍵盤訂單。

茂林表示，今年訂單穩健，缺料是短期最大問題，估今年營運可望逐季成長，全年營收將年增 10-15%，再創新高。

在發光鍵盤訂單挹注下，茂林去年 IT 產品營收比重衝上 7 成，成為營運主要動能，隨著蘋果今年陸續推出搭載 MiniLED 背光的 iPad Pro、Macbook 新品，市場看好將掀一波換機潮，助推相關供應鏈營運增溫，茂林今年將續獨家拿下 Macbook 發光鍵盤訂單，將直接受惠。

供應鏈透露，蘋果計畫在第 3 季推出 14 、16 吋兩款 MacBook Pro 新品，將搭載 MiniLED 背光技術，依相關供應時程推算，估本季底新品將陸續拉貨。

茂林今年除了 IT 產品動能穩健外，也著重拓展電視、電競、車用相關商機，力拚在未來宅經濟、電動車商機中不缺席，根據茂林規劃，今年研發費用將達 2.5 億元、年增 31%，資本支出則估持平去年約 4.5 億元，鎖定新技術研發、自動化、智能製造。