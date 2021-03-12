京元電去年EPS 2.97元創新高 擬配2元現金股利

測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (12) 日公布去年財報，第四季稅後純益 6.94 億元，季減 27.86%，年減 31.43%，每股稅後純益 0.56 元，全年稅後純益 36.37 億元，年增 19.56%，每股稅後純益 2.97 元；京元電去年上下半年分別受惠華為海思與聯發科 (2454-TW) 出貨暢旺，獲利創歷史新高。
京元電董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 1.8 元現金股利，並以資本公積發放 0.2 元現金股利，總計配發 2 元，依今日收盤價 39.9 元計算，殖利率約 5.01%。
京元電去年第四季營收 69.36 億元，季減 5.8%，年減 2.96%，毛利率 22.78%，季減 4.25 個百分點，年增 7.98 個百分點，營益率 10.19%，季減 5.28 個百分點，年減 9.32 個百分點，稅後純益 6.94 億元，季減 27.86%，年減 31.43%，每股稅後純益 0.56 元。
京元電去年營收 289.59 億元，年增 13.39%，毛利率 27.47%，持平去年，營益率 16.06%，年增 0.22 個百分點，稅後純益 36.37 億元，年增 19.56%，每股稅後純益 2.97 元。