台股將迎來二大新浪潮 多頭格局看到明年上半年

凱基投顧今 (4) 日發布最新研究報告指出，過去一年數位經濟和各國擴大基建已帶動全球延續超過 1 年的補庫存行情，接下來，歐美經濟解封帶來的報復型消費潮，下半年還有 iPhone 換機潮，均將進一步支撐補庫存行情延續至 2022 年上半年，使台股維持多頭格局。

凱基指出，隨著歐美即將迎來經濟解封，除了延續帶動筆電與自行車等消費動能，預期也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費動能後來居上，同時，深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲和航空等服務型消費更將迎來顯著動能。

據凱基對供應鏈的調查，全球筆電出貨量繼去年大幅成長 28% 後，今年仍將有 20% 的增長，而明年可望續增 11%。

另一方面，自行車產業目前訂單能見度已達明年上半年，反映歐美騎車人口增加的結構性趨勢並未因經濟解封而減緩。

而下半年新款 iPhone 升級程度雖有限，但全球將近 10 億名 iPhone 用戶當中僅約 1 億用戶升級至 5G 手機，凱基認為，5G 手機的升級需求將使蘋果延續去年底以來的超級循環，尤其美國與歐洲市場分別占據 iPhone 需求 40%、16%，隨著歐美即將迎來經濟解封，報復性消費動能也將支撐用戶的換機預算。

凱基預估，蘋果 iPhone 今年出貨量年增率將由去年的 3% 擴大至 14%，達 2.28 億支。