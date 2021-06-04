【日盛投顧】指數失守5日線

◆盤勢分析

1. 台股處在 10 日線 (16，884 點)、月線(16，501 點) 之上、失守 5 日線(17，158 點)，指數開低一路震盪，最終以下跌 98.75 點作收，跌幅 0.57%，收在 17，147.41 點，成交金額為 4，400.22 億元。三大法人合計賣超 163.68 億元，外資賣超 166.50 億元、投信賣超 0.44 億元、自營商買超 3.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，結構有利盤勢，後勢需延續量價得宜之格局。

(2)、均線：短線不宜失守 10 日線 (約 16，884 點)，壓力為 04/29 高點約 17，700 點。

(3)、技術指標：KD 死亡交叉，短線震盪格局

3. 櫃買指數跌幅 0.75%，收在 201 點，同步加權指數走弱。支撐月線 (約 194.4 點) 附近，壓力為 205 點附近，KD 死亡交叉，短線震盪格局。

4. 觀盤重點：台股暫失守 5 日線，且反彈至今逾 2 千點，調節賣壓或高檔套牢賣壓皆可能影響盤面震盪，但指數仍在月、季線之上，波段仍是較為樂觀，但技術性回檔仍要提防，持股比重不宜超過五成，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意紡織、金融、原物料、PCB、車用、半導體等族群。

觀光、玻璃、記憶體、航太等強勁

1. 觀光：紓困補助觀光旅遊等產業，加上歐美陸續走向解封，激勵觀光類股走強，個股如 2704 國賓、2731 雄獅、2727 王品、2707 晶華等。

2. 玻璃：供需轉趨平衡，且成本逐漸墊高，玻璃價格可望大幅成長，貢獻產業前景看俏，1802 台玻呈現抗跌走勢，1806 冠軍則因房市暢旺，營運有望受惠。

3. 記憶體：第三季記憶體報價將延續漲勢，利基型記憶體需求暢旺下，部分個股如 3260 威剛、3006 晶豪科、4967 十詮等股價走揚。

4. 航太：航太零組件的寒冬可望過去，加上波音、空巴等國際大廠訂單能見度回升，相關個股如 3004 豐達科、4541 晟田、8222 寶一等股價強於大盤走勢。